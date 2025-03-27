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Израиль

"Кан-11": на фоне наращивания сил США в регионе глава CENTCOM генерал Курилла посетит Израиль

США
Иран
Хуситы
время публикации: 27 марта 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 21:08
"Кан-11": на фоне наращивания сил США в регионе глава CENTCOM генерал Курилла посетит Израиль
Department of Defense/EJ Hersom via AP

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Эрик Курилла прибудет в Израиль в начале следующей недели. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

Визит состоится на фоне операции, проводимой вооруженными силами США против йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) и концентрации американских сил в регионе.

Корреспондент корпорации "Кан" Сулейман Масуадэ в своем репортаже отмечал, что Пентагон наращивает свои силы на Ближнем Востоке, перебросив за последние сутки на военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, находящуюся рядом с Йеменом и Ираном, стратегические бомбардировщики В-52 и бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, способные нести противобункерные бомбы и ядерное оружие.

Кроме того за последнюю неделю американцы перебросили в регион десятки транспортных самолетов, а также истребители F-35, которые размещены на американских военных базах в Саудовской Аравии, Катаре, Иордании и Кувейте.

Израиль
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