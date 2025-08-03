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Израиль

Бельгия приняла участие в доставке гуманитарной помощи в Газу

время публикации: 03 августа 2025 г., 16:52 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 17:00
Бельгия приняла участие в доставке гуманитарной помощи в Газу
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В воскресенье, 3 августа, на сектор Газы с самолетов грузовой авиации вновь были сброшены контейнеры с гуманитарной помощью.

Министерство обороны Бельгии уведомило, что впервые в подобной операции, при поддержке Иордании, приняла участие эта страна.

ЦАХАЛ подтверждает участие Бельгии и еще пяти стран в миссии и сообщает, что на Газу на парашютах сбросили 136 контейнеров с гуманитарной помощью.

Ранее сообщалось об участии в таких миссиях ОАЭ, Иордании, Египта, Франции, Испании и Германии.

ЦАХАЛ подчеркивал, что мероприятия по улучшению гуманитарной ситуации в Газе проводятся в соответствии с указаниями политического руководства Израиля.

Израиль
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