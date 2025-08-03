Бельгия приняла участие в доставке гуманитарной помощи в Газу
время публикации: 03 августа 2025 г., 16:52 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 17:00
В воскресенье, 3 августа, на сектор Газы с самолетов грузовой авиации вновь были сброшены контейнеры с гуманитарной помощью.
Министерство обороны Бельгии уведомило, что впервые в подобной операции, при поддержке Иордании, приняла участие эта страна.
ЦАХАЛ подтверждает участие Бельгии и еще пяти стран в миссии и сообщает, что на Газу на парашютах сбросили 136 контейнеров с гуманитарной помощью.
Ранее сообщалось об участии в таких миссиях ОАЭ, Иордании, Египта, Франции, Испании и Германии.
ЦАХАЛ подчеркивал, что мероприятия по улучшению гуманитарной ситуации в Газе проводятся в соответствии с указаниями политического руководства Израиля.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 августа 2025