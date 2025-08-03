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Израиль

Осложнение домашних родов: медики пытаются реанимировать новорожденного

Дети
Роды
время публикации: 03 августа 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 18:50
Осложнение домашних родов: медики пытаются реанимировать новорожденного
Wikipedia.org. Фото: רפי קורן

Несколько бригад скорой помощи "Маген Давид Адом" прибыли в поселок Эльяхин для спасения новорожденного, пострадавшего при осложнении домашних родов. Малыш родился в воде, и ему потребовалась реанимация.

Не прекращая реанимационных мероприятий, медики повезли новорожденного в больницу "Гилель Яфэ" в Хадере. Его мать также отправлена в больницу, она в стабильном состоянии.

Информация уточняется.

Израиль
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