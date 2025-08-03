Осложнение домашних родов: медики пытаются реанимировать новорожденного

Несколько бригад скорой помощи "Маген Давид Адом" прибыли в поселок Эльяхин для спасения новорожденного, пострадавшего при осложнении домашних родов. Малыш родился в воде, и ему потребовалась реанимация.

Не прекращая реанимационных мероприятий, медики повезли новорожденного в больницу "Гилель Яфэ" в Хадере. Его мать также отправлена в больницу, она в стабильном состоянии.

Информация уточняется.