Осложнение домашних родов: медики пытаются реанимировать новорожденного
время публикации: 03 августа 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 18:50
Несколько бригад скорой помощи "Маген Давид Адом" прибыли в поселок Эльяхин для спасения новорожденного, пострадавшего при осложнении домашних родов. Малыш родился в воде, и ему потребовалась реанимация.
Не прекращая реанимационных мероприятий, медики повезли новорожденного в больницу "Гилель Яфэ" в Хадере. Его мать также отправлена в больницу, она в стабильном состоянии.
Информация уточняется.
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