Нетаниягу обратился в "Красный Крест" и потребовал предоставить помощь заложникам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу переговорил с главой миссии Международного Комитета Красного Креста в Израиле и на палестинских территориях Джулианом Лериссоном и потребовал от МККК обеспечить предоставление пищи и медицинской помощи удерживаемым террористами заложникам.

"Распространяемая ХАМАСом ложь о голоде в секторе Газы находит отклик в мире, в то время как израильские заложники страдают от систематического голодания, жестокого физического и психического насилия, – подчеркнул глава правительства. – Мир не может стоять в стороне перед шокирующими картинами, напоминающими преступление нацистов".

Глава правительства Биньямин Нетаниягу потребовал вовлечения международной общественности в осуждение террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад", в прекращение прямой и косвенной поддержки террористов. Он подчеркнул, что действия террористов противоречат международному праву и Женевской конвенции.

Напомним, днем ранее ХАМАС опубликовал сделанные в туннеле видео с похищенным на фестивале Nova 7 октября Эвьятаром Давидом. Эвьятар Давид крайне истощен. В ролике он говорит о том, что ест далеко не каждый день, и террористы раз в несколько дней дают ему банку консервированной фасоли.

В другом видео террорист протягивает Давиду банку фасоли, причем разница между рукой террориста и тонкой рукой истощенного узника огромна. По требованию террористов, Эвьятар Давид лопатой копает землю в туннеле, говоря, что он выкапывает для себя могилу.