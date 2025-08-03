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Израиль

Представитель Красного Креста "выразил обеспокоенность состоянием заложников"

время публикации: 03 августа 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 20:16
Представитель Красного Креста "выразил обеспокоенность состоянием заложников"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Глава миссии Международного Комитета Красного Креста в Израиле и на палестинских территориях Джулиан Лериссон в беседе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу от имени МККК выразил обеспокоенность состоянием заложников "в связи с видеозаписями, опубликованными в последние дни.

"Красный Крест потрясен ужасающими видеозаписями, они свидетельствуют об опасном для жизни состоянии, в котором содержатся заложники, – заявил Лериссон. – Заложником должно быть предоставлено гуманное обращение и подобающие условия, им необходимо предоставить медицинскую помощь, в которой они нуждаются".

Напомним, ранее в воскресенье глава правительства переговорил с главой миссии Международного Комитета Красного Креста в Израиле и на палестинских территориях Джулианом Лериссоном и потребовал от МККК обеспечить предоставление пищи и медицинской помощи удерживаемым террористами заложникам.

"Распространяемая ХАМАСом ложь о голоде в секторе Газы находит отклик в мире, в то время как израильские заложники страдают от систематического голодания, жестокого физического и психического насилия, – подчеркнул глава правительства. – Мир не может стоять в стороне перед шокирующими картинами, напоминающими преступление нацистов".

Напомним, днем ранее ХАМАС опубликовал сделанные в туннеле видео с похищенным на фестивале Nova 7 октября Эвьятаром Давидом. Эвьятар Давид крайне истощен. В ролике он говорит о том, что ест далеко не каждый день, и террористы раз в несколько дней дают ему банку консервированной фасоли.

В другом видео террорист протягивает Давиду банку фасоли, причем разница между рукой террориста и тонкой рукой истощенного узника огромна. По требованию террористов, Эвьятар Давид лопатой копает землю в туннеле, говоря, что он выкапывает для себя могилу.

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