Гражданин Индии напал на 9-летнюю девочку в Южном Тель-Авиве

42-летний гражданин Индии Чандан Раджбхар в конце минувшей недели был арестован по подозрению в нападении на 9-летнюю девочку в Южном Тель-Авиве. Преступление было совершено около 21:00 вечера, когда девочка шла одна по улице. Подозреваемый преследовал ее, и когда вокруг никого не было, схватил ребенка и силой затащил между машинами на парковке.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", девочка сопротивлялась и кричала, она смогла вырваться и убежать с места происшествия, но в ходе инцидента получила травмы.

Инцидент был зафиксирован муниципальными камерами наблюдения: на записи видно, как мужчина преследует девочку. Нашлись и свидетели, которые слышали крики ребенка. Полиция ожидает показаний пострадавшей, которые должен получить следователь по делам несовершеннолетних.

Представляющий подозреваемого адвокат Ашраф Абуразек утверждает, что его подзащитный не нападал на ребенка: по его словам, Раджбхара обокрали, он упал на девочку, и из-за этого она получила травмы. Однако записи камер наблюдения противоречат этой версии.

Судья мирового суда Тель-Авива Керен Шемеш приняла решение продлить срок содержания подозреваемого под стражей на шесть дней в связи с тяжестью преступления и тем фактом, что речь идет о сексуализированном насилии в отношении маленькой девочки, свидетельствующем об опасности подозреваемого для общества.