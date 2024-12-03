Второй тур выборов главы местного совета Шаар а-Негев: голосование идет по всей стране

Во вторник, 3 декабря, открылись избирательные пункты для голосования на втором туре выборов главы местного совета Шаар а-Негев. Всего для жителей местного совета созданы 16 избирательных пунктов.

10 избирательных пунктов организованы в разных районах страны, поскольку большинство жителей Шаар а-Негева все еще не вернулись домой из эвакуации.

В первом туре выборов, состоявшемся две недели назад, Ури Эпштейну не хватило всего шести голосов, чтобы получить 40% голосов и выиграть выборы. Ури Эпштейн является зятем прошлого руководителя местного совета Офира Либштейна, который был убит террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

Во втором туре соперничают Ури Эпштейн и заместитель главы местного совета Шаар а-Негев Йоси Керен.