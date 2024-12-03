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Израиль

Автомобиль врезался в забор в Ришон ле-Ционе, пострадал пожилой человек

Мада
ДТП
Ришон ле-Цион
время публикации: 03 декабря 2024 г., 16:00 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 16:00
Автомобиль врезался в забор в Ришон ле-Ционе, пострадал пожилой человек
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице Дерех а-Маккабим в Ришон ле-Ционе, где автомобиль врезался в разделительное заграждение между полосами движения.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 70 лет, после чего отправили его в больницу "Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии. Известно, что мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму.

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