Автомобиль врезался в забор в Ришон ле-Ционе, пострадал пожилой человек

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице Дерех а-Маккабим в Ришон ле-Ционе, где автомобиль врезался в разделительное заграждение между полосами движения.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 70 лет, после чего отправили его в больницу "Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии. Известно, что мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму.