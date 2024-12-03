Суд по делу Фельдштейна: судья отметил "слабость улик"

Во вторник, 3 декабря, в ходе заседания в Тель-Авивском окружном суде по делу Эли Фельдштейна судья отметил "слабость улик в отношении главного обвиняемого".

Судья Алаа Масаруа добавил, что примет во внимание утверждение адвокатов Фельдштейна о том, что речь идет о селективном соблюдении закона.

Речь идет о деле, возбужденном в связи с передачей секретных документов. По версии следствия, передача была осуществлена с целью причинить ущерб безопасности государства.

21 ноября государственная прокуратура представила в суд Центрального округа обвинительное заключение против пресс-секретаря главы правительства по военным вопросам и вопросам безопасности Эли Фельдштейна. Он обвиняется в получении совершенно секретного документа и передаче его содержания германскому изданию Bild. Эли Фельдштейну вменяется передача секретной информации с намерением нанести ущерб безопасности государства. Военнослужащий подразделения разведки ЦАХАЛа на сверхсрочной службе, который, по данным обвинительного заключения, передал Эли Фельдштейну совершенно секретные документы, предстанет перед трибуналом за разглашение секретной информации, ему не будет вменяться намерение нанести ущерб безопасности государства.