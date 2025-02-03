x
03 февраля 2025
|
последняя новость: 19:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2025
|
03 февраля 2025
|
последняя новость: 19:33
03 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Личные вещи погибшей сотрудницы МАГАВа Шай Гармаи обнаружены в Дженине

Полиция
Иудея и Самария
Погибшие
время публикации: 03 февраля 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 18:29
Личные вещи погибшей сотрудницы МАГАВа Шай Гармаи обнаружены в Дженине
Пресс-служба ЦАХАЛа

Подразделения пограничной полиции МАГАВ, силы Армии обороны Израиля и сотрудники ШАБАКа продолжают антитеррористическую операцию в Дженине, направленную на ликвидацию террористической инфраструктуры. В ходе операции были задержаны десятки разыскиваемых за террористическую деятельность, изъято большое количество оружия, ликвидированы террористы.

Бойцы подразделения спецназа "Эгоз", действовавшие в одном из домов подозреваемых, обнаружили предметы, принадлежавшие военнослужащей МАГАВ 19-летней Шай Гармаи, которая погибла в ходе операции в Дженине 7 января 2024 года: автомобиль МАГАВ, в котором находилась Шай, подорвался на мине.

Личные вещи сержанта Гармаи были доставлены в командный пункт МАГАВ Иудеи и Самарии: были обнаружены ее кошелек с документами, телефон и другие предметы. Командующий пограничной полиции МАГАВ проинформировал об этой находке семью погибшей военнослужащей, позже ее вещи будут переданы ее близким.

Силы безопасности планируют разрушить здание, в котором террористы прятали похищенные у погибшей Шай Гармаи личные вещи.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 7 января 2024 года: в результате подрыва джипа МАГАВ в Дженине были тяжело ранены четверо бойцов пограничной полиции. Позднее врачи констатировали смерть Шай Гармаи. Она была похоронена на военном кладбище в Кармиэле, где живут ее родители и трое братьев.

Террористы, ответственные за гибель Шай, были уничтожены авиаударом в тот же день.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2024

ЦАХАЛ подтвердил уничтожение шести террористов в Дженине, убивших сержанта МАГАВ Шай Гармаи
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2024

В Дженине погибла сержант пограничной полиции
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 сентября 2024

ЦАХАЛ опубликовал видео из туннеля, в котором были обнаружены тела шестерых заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2024

Кольца, игрушки, ключи, панамки: выставлены на опознание вещи с фестивалей Nova и Psyduck