Личные вещи погибшей сотрудницы МАГАВа Шай Гармаи обнаружены в Дженине

Подразделения пограничной полиции МАГАВ, силы Армии обороны Израиля и сотрудники ШАБАКа продолжают антитеррористическую операцию в Дженине, направленную на ликвидацию террористической инфраструктуры. В ходе операции были задержаны десятки разыскиваемых за террористическую деятельность, изъято большое количество оружия, ликвидированы террористы.

Бойцы подразделения спецназа "Эгоз", действовавшие в одном из домов подозреваемых, обнаружили предметы, принадлежавшие военнослужащей МАГАВ 19-летней Шай Гармаи, которая погибла в ходе операции в Дженине 7 января 2024 года: автомобиль МАГАВ, в котором находилась Шай, подорвался на мине.

Личные вещи сержанта Гармаи были доставлены в командный пункт МАГАВ Иудеи и Самарии: были обнаружены ее кошелек с документами, телефон и другие предметы. Командующий пограничной полиции МАГАВ проинформировал об этой находке семью погибшей военнослужащей, позже ее вещи будут переданы ее близким.

Силы безопасности планируют разрушить здание, в котором террористы прятали похищенные у погибшей Шай Гармаи личные вещи.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 7 января 2024 года: в результате подрыва джипа МАГАВ в Дженине были тяжело ранены четверо бойцов пограничной полиции. Позднее врачи констатировали смерть Шай Гармаи. Она была похоронена на военном кладбище в Кармиэле, где живут ее родители и трое братьев.

Террористы, ответственные за гибель Шай, были уничтожены авиаударом в тот же день.