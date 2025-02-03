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Израиль

Возле арабской деревни Сиир израильские военные нейтрализовали "камнеметателя"

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 февраля 2025 г., 19:47 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 19:55
Возле арабской деревни Саир израильские военные нейтрализовали "камнеметателя"
Nasser Ishtayeh/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что возле арабской деревни Сиир, недалеко от Хеврона, военнослужащие 636-го спецподразделения открыли огонь по террористу, бросавшего камни в машины евреев.

Террорист был нейтрализован. В этом инциденте никто из израильских военных не пострадал.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что за последний месяц силами бригады "Эцион" были обезврежены шесть метателей камней и бутылок с зажигательной смесью.

Палестинские источники передают, что раненого "камнеметателя" израильские военные увезли с собой.

Израиль
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