Возле арабской деревни Сиир израильские военные нейтрализовали "камнеметателя"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что возле арабской деревни Сиир, недалеко от Хеврона, военнослужащие 636-го спецподразделения открыли огонь по террористу, бросавшего камни в машины евреев.

Террорист был нейтрализован. В этом инциденте никто из израильских военных не пострадал.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что за последний месяц силами бригады "Эцион" были обезврежены шесть метателей камней и бутылок с зажигательной смесью.

Палестинские источники передают, что раненого "камнеметателя" израильские военные увезли с собой.