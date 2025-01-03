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Израиль

Ракетная тревога в центральной части Израиля: обстрел из Йемена

Хуситы
время публикации: 03 января 2025 г., 04:35 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 05:10
Ракетная тревога в центральной части Израиля: обстрел из Йемена
Фото NEWSru.co.il

Ракетная тревога прозвучала в 265 населенных пунктах центральной части Израиля, включая Гуш-Дан, Самарию, Шарон, Иудею, Иерусалим и его окрестности, и район Шфела. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что из Йемена была запущена баллистическая ракета.

ПВО ЦАХАЛа осуществили успешную попытку сбить ракету. В Армии обороны Израиля уточняют, что зафиксировано вторжение в воздушное пространство Израиля одной баллистической ракеты со стороны Йемена.

Полиция сообщает об отправке патрульных на поиски упавших обломков ракеты или противоракет. Представители полиции напоминают общественности, что приближаться к подобным объектам опасно, необходимо сообщить о падении в полицию по телефону 100 и дождаться приезда специалистов по разминированию.

По сообщению "Маген Давид Адом", бригады медиков оказали помощь 12 пострадавшим при падениях по дороге в бомбоубежища и девяти пострадавшим, которым потребовалась помощь для выхода из состояния сильного нервного шока.

Сообщается о падении обломков противоракеты в районе Модиина. Обломки упали на пустыре, в результате никто не пострадал.

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