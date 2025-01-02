"Аль-Арабия": переговоры возобновлены, ХАМАС просит 10 дней на составление списка

По информации саудовского канала "Аль-Арабия", возобновились непрямые переговоры о прекращении огня в секторе Газы и освобождении захваченных террористами заложников в обмен на палестинских заключенных. Переговоры проходят в Каире, куда израильская группа, посредники и представители ХАМАСа прибывают поочередно.

По информации источника, представители ХАМАСа попросили 10 дней на составление списка живых заложников, а посредники попросили Израиль не выдвигать новых требований на переговорах.

Представители ХАМАСа провели встречи с посредниками в Каире в четверг, 2 января, еще одна встреча запланирована на пятницу – 3 января будет обсуждаться прекращение огня и его этапы. По завершении переговоров с ХАМАСом, посредники встретятся с делегацией Израиля, которая прибудет в Каир после отъезда хамасовцев.