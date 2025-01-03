Галант, Саар и отставка обвинителя по делам Нетаниягу. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

2025 год в политической системе Израиля начался примерно на той же ноте, на которой закончился предыдущий. Коалиционная нестабильность, перманентный кризис в отношениях между руководством коалиции и партией "Оцма Иегудит", возмущением со стороны ультраортодоксальных партий отсутствием прогресса в проведении "закона о призыве", а также надежда оппозиции на скорый развал нынешнего правительства.

Однако ничем, казалось бы, не спровоцированный скандал вокруг одного из экономических законопроектов, скандал, для разрешения которого пришлось поднимать премьер-министра Биньямина Нетаниягу с больничной койки, дал основания полагать, что на нынешнюю коалицию, несмотря на военные действия, будет распространяться почти непреложный закон израильской политики – третий год работы коалиции, как правило, год ускорения процесса развала.

На третьем году партии и их лидеры начинают думать о следующих выборах более, чем о сохранении коалиции действующей. Партии не брезгуют и угрозами развала, и угрозы эти время от времени приобретают эффект снежного кома. Решение бывшего министр обороны Йоава Галанта, как ни странно, только подтверждает предположение о том, что поезд, направившийся к станции "досрочные выборы", набирает обороты.

Йоав Галант: тайм-аут или уход?

Бывший министр обороны Йоав Галант объявил на этой неделе об уходе из Кнессета, однако не из политики. "Я еще вернусь", – резюмировал он свое заявление. Само по себе это обещание (или угроза) стоит немного. Вернуться обещали и Шауль Мофаз, и Ципи Ливни, и еще очень многие, кто вынужден был раньше, чем ожидал, покинуть политическую жизнь. Однако решение Галанта, по крайней мере, формально оставляет ему реальный шанс на возвращение.

Галант принял единственно верное решение. Он мог оставаться во фракции "Ликуд" и быть там чужаком и оппортунистом, держащимся за депутатское кресло. Он мог перескочить в любую из оппозиционных партий, и по сути лишить себя шанса на участие в выборах в Кнессет 26-го созыва (депутат, сменивший партию по ходу каденции лишается права баллотироваться на следующих выборах в составе какой-либо из действующих партий), он мог попытаться инициировать праймериз в "Ликуде".

Галант решил отойти в сторону и наблюдать за происходящим. В тот момент, когда настанут выборы, перед ним будут открыты все возможности – от попытки баллотироваться против Биньямина Нетаниягу на пост главы "Ликуда" до возможности присоединиться к какой-либо иной структуре.

Галант имеет возможность немало записать в свой актив – от принципиальной позиции по вопросам о юридической реформе и законе о призыве до очевидных достижений в ходе войны "Железные мечи".

И в то же время, как это часто бывает, талантливый военный и принципиальный человек далеко не всегда может быть талантливым и успешным политиком. Галанту было непросто найти общий язык с Моше Кахлоном в период пребывания в партии "Кулану". Отношения с Биньямином Нетаниягу ничем не отличались от отношений Нетаниягу со всеми министрами обороны, с которыми ему доводилось работать. На первом этапе казалось, что речь идет о гармонии, однако она пошатнулась в марте 2023-го года, когда Галант выступил против юридической реформы. Нетаниягу не решился тогда довести до конца дело с увольнением Галанта, но намерения свести счеты с министром обороны он не оставил. План был реализован в ноябре 2024-го года.

Однако мало кто возлагает ответственность за этот конфликт исключительно на Нетаниягу. Очевидно, что Галант далек от того, чтобы являть собой пример избыточной лояльности и готовности "колебаться вместе с генеральной линией партии". Когда Беннет или Ганц, наиболее вероятные будущие политические союзники Галанта, будут принимать решение, идти ли им на этот союз, они без сомнения взвесят и аспект уживчивости бывшего министра обороны.

Нельзя и сбрасывать со счетов вероятность того, что Галант изберет "самостоятельное плавание", иным словами создание своей собственной партии. В отношении Галанта звучало слишком много комплиментов с самых разных сторон, Галант слишком долго был в центре всеобщего внимания, чтобы он так легко отказался от соблазна попробовать свои силы.

Саар на пути в "Ликуд": сложный путь с очевидным результатом

Еще одним признаком приближающихся выборов стали новые публикации, появившиеся на уходящей неделе, о возможном возвращении министра иностранных дел Гидеона Саара, а также его коллег по "Ямин Мамлахти" в "Ликуд".

Очередная попытка создать "другой "Ликуд", "Ликуд" без Нетаниягу" и так далее оказалась неудачной.

Гидеон Саар – ликудник. Плоть от плоти этой партии, его естественное место в рядах "Ликуда". Однако его выход из "Ликуда" был далеко не только реакцией на персональный конфликт с Биньямином Нетаниягу. Саар, надо отдать ему должное, пытался направить правый израильский лагерь по пути, гораздо более близкому к Менахему Бегину, чем к Биньямину Нетаниягу. Результаты этого эксперимента свидетельствуют об одном из двух – либо правый лагерь в Израиле изменился, и "бибизм" ему ближе, чем "бегинизм", либо Саар оказался не тем, кто сумел эти идеи убедительно "продать" электорату.

Так или иначе, сумев однажды, в 2021-м году отобрать несколько мандатов у "Ликуда", что по сути и привело к тому, что было создано "правительство перемен", Саар запутался в нескольких соснах. Он заключил малоестественный союз с Ганцем и Айзенкотом, взгляды которых заметно левее, чем те, которых придерживается Саар, отказался от союза с ними, вошел в правительство, вышел из правительства, вернулся в правительство без вхождения в коалицию, присоединился к коалиции, а сейчас, судя по всему, возвращается в "Ликуд".

Невозможно, что-либо предсказывать в нашей политике, однако похоже, что на этом завершается эпопея с намерением Саара стать премьер-министром. Он отчасти реабилитировался в глазах ликудников. Этого может хватить для того, чтобы Саар занял относительно высокое место на праймериз, особенно если ему будет покровительствовать Нетаниягу (да, такое возможно). Вряд ли этого будет достаточно для того, чтобы Саар стал реальным кандидатом от национального лагеря на пост премьер-министра. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы Саар получил столь единодушную поддержку.

У "Ликуда" было четыре лидера – Бегин, Шамир, Нетаниягу, Шарон. Все они стали первыми в партии в том числе благодаря тому, что до этого были абсолютно лояльны по отношению к действующему лидеру партии. У Саара этого в резюме нет. Сомневаюсь, что для него будет сделано исключение.

В то же время, активизация разговоров о политическом будущем Гидеона Саара является дополнительным доказательством того, что политическая система начинает приобретать очертания перед предстоящими выборами. Скандал, разразившийся в Кнессете на уходящей неделе, еще одно тому подтверждение.

Закон о нераспределенной прибыли: хаос в коалиции

Мини-драма, развернувшаяся на этой неделе в Кнессете, могла бы быть еще одним фольклорным эпизодом из жанра политических бурь на пять минут, о которых спустя несколько недель помнят лишь их участники и журналисты. Однако букет поводов, приведших к этой драме, был столь велик, что нельзя просто отмахнуться от него. В этом букете, как в зеркале отражается подлинная ситуация в нынешней коалиции.

"Оцма Иегудит" остается "государством в государстве". Министры и депутаты от этой партии голосуют против законов, инициируемых коалицией, не подвергаясь каким-либо санкциям. Но депутат Альмог Коэн, давний недруг министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, дал коалиции тот самый голос, который и решил голосование в пользу коалиции, не без помощи премьер-министра, который вопреки рекомендациям врачей приехал в Кнессет для участия в голосовании прямо с больничной койки. Вряд ли коалиция сможет достаточно долго опираться на поддержку Коэна.

В "Яадут а-Тора" также не обошлось без протестного голосования. Депутаты от хасидской партии "Агудат Исраэль" не поддержали законопроект в знак протеста против тупика, в который по их словам зашли переговоры по закону о призыве.

В итоге законопроект был утвержден, однако вряд ли кто-то в коалиции может считать ситуацию удовлетворительной, тем более, что все тот же закон о призыве не продвигается, а 16 января, день, не позднее которого министр юстиции Ярив Левин должен, согласно решению БАГАЦа, вынести на голосование кандидатуру главы Верховного суда, приближается.

Кризисов в нынешней коалиции больше чем достаточно, и каждый из них может привести к фатальному взрыву. В этом отношении уход Галанта из Кнессета – это небольшой, но существенный подарок Нетаниягу. Галант, которому не было что терять, мог голосовать как угодно, в том числе против коалиции. Тот, кто его сменит во фракции "Ликуд", представитель друзской общины Абед Афиф, скорее всего будет гораздо лояльнее.

Парадоксальным образом, уход из Кнессета Йоава Галанта усиливает коалицию Нетаниягу. Возможно именно поэтому, поступок Галанта вызвал такую резкую реакцию со стороны оппозиции. Там понимают, что потеряли по меньшей мере, потенциального союзника в рядах коалиции.

Отставка Лиат Бен-Ари. Бегство или достойный уход со сцены

На этой неделе о своей отставке объявила заместитель государственного прокурора Лиат Бен-Ари, возглавлявшая группу обвинителей по делам, одним из обвиняемых по которым является премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

По утверждению самой Бен-Ари, это решение не имеет отношения к "делам Нетаниягу". Есть однако те, кто утверждают, что уход Бен-Ари связан с тем, что она не получила достаточно поддержки коллег на фоне постоянных нападок на нее со стороны приближенных и поклонников премьер-министра. Есть и те, кто считают, что Бен-Ари покидает поле боя на фоне того положения, в котором оказался судебный процесс над Нетаниягу и другими. Прокуратуре будет трудно добиться полной победы, а огрехи, вызванные небрежностью (или злым умыслом) возникают все чаще. Можно предположить, что глава обвинения по этим делам предпочитает наблюдать за их развязкой, находясь вне системы, несущей ответственность за подачу этих обвинительных заключений в той форме, в которой они были поданы. Лиат Бен-Ари была движущей силой при подготовке всех трех обвинительных заключений против Биньямина Нетаниягу. В итоге, она покидает свой пост значительно раньше него.