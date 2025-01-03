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Израиль

Басем Наим: ХАМАС хочет достичь соглашения "как можно скорее"

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 03 января 2025 г., 20:59 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 21:50
Басем Наим: ХАМАС хочет достичь соглашения "как можно скорее"
AP Photo/Adel Hana

Член политбюро ХАМАСа Басем Наим заявил на пресс-конференции, что террористическая организация "серьезно и с оптимизмом смотрит" на возможное соглашение с Израилем.

Басем Наим добавил, что "переговоры в Дохе будут сосредоточены на сделке, включающей полное прекращение огня, вывод израильских сил из сектора Газы и разработку пошагового плана реализации соглашения".

По его словам, ХАМАС хочет достичь соглашения "как можно скорее".

Израиль
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