Басем Наим: ХАМАС хочет достичь соглашения "как можно скорее"
время публикации: 03 января 2025 г., 20:59 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 21:50
Член политбюро ХАМАСа Басем Наим заявил на пресс-конференции, что террористическая организация "серьезно и с оптимизмом смотрит" на возможное соглашение с Израилем.
Басем Наим добавил, что "переговоры в Дохе будут сосредоточены на сделке, включающей полное прекращение огня, вывод израильских сил из сектора Газы и разработку пошагового плана реализации соглашения".
По его словам, ХАМАС хочет достичь соглашения "как можно скорее".