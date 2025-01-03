x
03 января 2025
|
последняя новость: 10:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 января 2025
|
03 января 2025
|
последняя новость: 10:16
03 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Движение поездов по линии "Иерусалим – Аэропорт Бен-Гурион" восстановлено

Транспорт
Ракевет Исраэль
время публикации: 03 января 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 10:21
Движение поездов по линии "Иерусалим – Аэропорт Бен-Гурион" восстановлено
Yonatan Sindel/Flash90

Движение поездов по железнодорожной линии между Иерусалимом и аэропортом Бен-Гурион вернулось к нормальному режиму после починки сети электроснабжения.

Представители компании "Ракевет Исраэль" сообщили, что чтобы обеспечить людей транспортом во время ремонтных работ, были добавлены дополнительные автобусы 480 маршрута (Тель-Авив – Иерусалим) и 117 маршрута (Модиин-Иерусалим".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 января 2025

Перебои в железнодорожном сообщении по линии "Аэропорт Бен-Гурион – Иерусалим"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 декабря 2024

Завершена электрификация участка железной дороги Сдерот-Ашкелон
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 октября 2024

Мэрия Хайфы судится с "Ракевет Исраэль", требуя убрать железную дорогу под землю