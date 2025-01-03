Движение поездов по линии "Иерусалим – Аэропорт Бен-Гурион" восстановлено

Движение поездов по железнодорожной линии между Иерусалимом и аэропортом Бен-Гурион вернулось к нормальному режиму после починки сети электроснабжения.

Представители компании "Ракевет Исраэль" сообщили, что чтобы обеспечить людей транспортом во время ремонтных работ, были добавлены дополнительные автобусы 480 маршрута (Тель-Авив – Иерусалим) и 117 маршрута (Модиин-Иерусалим".