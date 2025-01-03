Фрагмент противоракеты обнаружен во дворе дома в поселке Ар-Гило

Фрагмент противоракеты, сбившей летевшую ранним утром в направлении Израиля баллистическую ракету хуситов, был обнаружен во дворе жилого дома в общинном поселке Ар-Гило.

В результате его падения причинен материальный ущерб, никто не пострадал. Глава службы охраны поселка, разославший сообщение об инциденте жителям Ар-Гило, сообщил, что на место происшествия был вызван полицейский сапер, который изъял фрагмент перехватчика.

Он подчеркнул, что обломки ракет и противоракет, столкнувшихся на большой высоте, разлетаются по очень широкому радиусу, и поэтому крайне необходимо соблюдать указания Управления тылом, при начале сирены заходить в защищенное пространство и оставаться там в течение десяти минут.