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Израиль

Фрагмент противоракеты обнаружен во дворе дома в поселке Ар-Гило

Хуситы
время публикации: 03 января 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 10:03
Фрагмент противоракеты обнаружен во дворе дома в поселке Ар-Гило
כבאות והצלה ארצי - оперативный канал

Фрагмент противоракеты, сбившей летевшую ранним утром в направлении Израиля баллистическую ракету хуситов, был обнаружен во дворе жилого дома в общинном поселке Ар-Гило.

В результате его падения причинен материальный ущерб, никто не пострадал. Глава службы охраны поселка, разославший сообщение об инциденте жителям Ар-Гило, сообщил, что на место происшествия был вызван полицейский сапер, который изъял фрагмент перехватчика.

Он подчеркнул, что обломки ракет и противоракет, столкнувшихся на большой высоте, разлетаются по очень широкому радиусу, и поэтому крайне необходимо соблюдать указания Управления тылом, при начале сирены заходить в защищенное пространство и оставаться там в течение десяти минут.

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