Опрос 14-го канала: усиление "Ликуда" и "Ционут Датит" за счет партии Бен-Гвира

В четверг, 2 января, 14-й телеканал опубликовал результаты опроса общественного мнения о политических предпочтениях израильтян, проведенного институтом Direct Polls.

По данным опроса, если бы парламентские выборы состоялись сегодня, места в Кнессете распределились следующим образом: "Ликуд" – 34, "Махане Мамлахти" – 15, "Наш дом Израиль" – 13, "Демократим" – 12, ШАС – 10, "Яадут а-Тора" – 8, "Еш Атид" – 8, "Оцма Иегудит" – 5, "Ционут Датит" – 5, РААМ – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 5.

Коалиционные партии получают 62 места в Кнессете, партии оппозиции (без арабских партий) – 48.

Комментируя итоги опроса, телеканал отметил, что после отказа Итамара Бен-Гвира поддержать бюджет в Кнессете поддержка его партии ослабла, и, наоборот, выросла поддержка партии "Ционут Датит".