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Израиль

ЦАХАЛ сообщает: ликвидирован командир подразделения "Азиз" Мухаммад Наама Насер

время публикации: 03 июля 2024 г., 18:55 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 18:58
ЦАХАЛ сообщает: ликвидирован командир подразделения "Азиз" Мухаммад Наама Насер
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате точечной ликвидации в Тире на юге Ливана был уничтожен Мухаммад Наама Насер, командир подразделения "Азиз" террористической организации "Хизбалла".

Насер занимал эту должность с 2026 года, он руководил противотанковыми и ракетными обстрелами израильской территории с юго-запада Ливана, а также он несет ответственность за множество терактов против Израиля на протяжении всей войны.

По своей значимости Насер был сопоставим с Талебом Сами Абдаллой, командиром подразделения "Насер, ликвидированным около месяца назад.

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