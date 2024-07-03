ЦАХАЛ сообщает: ликвидирован командир подразделения "Азиз" Мухаммад Наама Насер

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате точечной ликвидации в Тире на юге Ливана был уничтожен Мухаммад Наама Насер, командир подразделения "Азиз" террористической организации "Хизбалла".

Насер занимал эту должность с 2026 года, он руководил противотанковыми и ракетными обстрелами израильской территории с юго-запада Ливана, а также он несет ответственность за множество терактов против Израиля на протяжении всей войны.

По своей значимости Насер был сопоставим с Талебом Сами Абдаллой, командиром подразделения "Насер, ликвидированным около месяца назад.