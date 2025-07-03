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Израиль

Глава CENTCOM генерал Курилла, вскоре покидающий свой пост, посетил Израиль

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
США
время публикации: 03 июля 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 15:48
Глава CENTCOM генерал Курилла, вскоре покидающий свой пост, посетил Израиль
Wikipedia.org. Фото: U.S. Department of Defense

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, 2 июля Израиль посетил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Майкл Эрик Курилла. Он стал гостем начальника генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира.

Военачальники провели с представителями командования двух сторон круглый стол, на котором были представлены достижения операции "Народ как лев". Также была представлена оценка ситуации на близких и далеких аренах. Глава CENTCOM посетил и подземный командный пункт ВВС ЦАХАЛа.

"ЦАХАЛ придает огромное значение связям с вооруженными силами США и благодарен за стратегическое сотрудничество в ходе последней операции", – отмечает армейская пресс-служба.

Напомним, что Курилла покидает свой пост в ближайшие недели. Новым главой Центрального командования вооруженных сил США станет вице-адмирал Брэд Купер, нынешний заместитель главы CENTCOM. Как и его предшественник, Купер считается другом Израиля и недругом режима аятолл.

Израиль
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