Глава CENTCOM генерал Курилла, вскоре покидающий свой пост, посетил Израиль

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, 2 июля Израиль посетил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Майкл Эрик Курилла. Он стал гостем начальника генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира.

Военачальники провели с представителями командования двух сторон круглый стол, на котором были представлены достижения операции "Народ как лев". Также была представлена оценка ситуации на близких и далеких аренах. Глава CENTCOM посетил и подземный командный пункт ВВС ЦАХАЛа.

"ЦАХАЛ придает огромное значение связям с вооруженными силами США и благодарен за стратегическое сотрудничество в ходе последней операции", – отмечает армейская пресс-служба.

Напомним, что Курилла покидает свой пост в ближайшие недели. Новым главой Центрального командования вооруженных сил США станет вице-адмирал Брэд Купер, нынешний заместитель главы CENTCOM. Как и его предшественник, Купер считается другом Израиля и недругом режима аятолл.