Египетский канал "Аль-Гад" опубликовал хронологию будущего соглашения с ХАМАСом

Египетский телеканал "Аль-Гад", ссылающийся на свои эксклюзивные источники, сообщает подробности предложения о прекращении огня в секторе Газы, в рамках которого ХАМАС должен освободить 10 живых заложников и передать 18 тел убитых заложников в обмен на поэтапный отвод израильских войск и освобождение палестинских заключенных.

В соответствии с условиями договоренности, объявить о соглашении должен президент США Дональд Трамп, он же выступает гарантом выполнения сделки. Соглашение предусматривает 60-дневное прекращение огня, и уже в первый день действия соглашения Израиль должен отступить с северной части сектора Газы.

С началом прекращения огня должны быть увеличены поставки гуманитарной помощи в сектор Газы – "в достаточных количествах и в сотрудничестве с ООН и с Красным Полумесяцем". Освобождение заложников – как живых, так и мертвых – должно происходить без церемоний и манипулятивных видеотрансляций со стороны ХАМАСа.

В течение 60 дней должны быть освобождены 28 заложников: 10 живых и тела 18 убитых. На десятый день соглашения ХАМАС должен предоставить информацию о всех оставшихся в Газе заложниках, как живых, так и мертвых. Израиль должен предоставить информацию о палестинских заключенных, арестованных в секторе Газы с 7 октября 2023 года.

В первый день террористы должны освободить восемь живых заложников – ЦАХАЛ должен отступить с севера сектора Газы. В седьмой день действия соглашения террористы передадут тела пяти погибших заложников – ЦАХАЛ отступит из южной части сектора Газы.

На тридцатый день соглашения террористы вернут еще тела пяти заложников, на пятидесятый – освободят двоих живых заложников. В шестидесятый день действия соглашения должны быть переданы тела еще восьми заложников.