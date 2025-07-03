Автомобиль насмерть сбил пешехода в Нетании

На Шдерот Бен-Гурион в Нетании автомобиль сбил пешехода. Парамедики и фельдшеры МАДА, прибыв на место происшествия, обнаружили пострадавшего в критическом состоянии.

После безуспешных попыток реанимации они были вынуждены констатировать смерть пострадавшего, мужчины в возрасте около 40 лет.

Полиция задержала водителя, сбившего пешехода. Проводится расследование.