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Израиль

Автомобиль насмерть сбил пешехода в Нетании

ДТП
Нетания
время публикации: 03 июля 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 10:41
Автомобиль насмерть сбил пешехода в Нетании
Пресс-служба МАДА

На Шдерот Бен-Гурион в Нетании автомобиль сбил пешехода. Парамедики и фельдшеры МАДА, прибыв на место происшествия, обнаружили пострадавшего в критическом состоянии.

После безуспешных попыток реанимации они были вынуждены констатировать смерть пострадавшего, мужчины в возрасте около 40 лет.

Полиция задержала водителя, сбившего пешехода. Проводится расследование.

Израиль
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