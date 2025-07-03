На фоне разговоров о сделке: на Площади Похищенных в субботу пройдет демонстрация

В субботу вечером, 5 июля, в Тель-Авиве на Площади Похищенных пройдет демонстрация с призывом к немедленному возвращению всех заложников и всеобъемлющему соглашению с ХАМАСом, включающему прекращение боевых действий в секторе Газы.

"Все 50 оставшихся заложников – это гуманитарные случаи, – подчеркивают в Штабе семей похищенных. – Кому-то из них грозит смерть, другим грозит опасность исчезновения и забвения". ь

Параллельно с митингом на Площади Похищенных состоятся митинги на перекрестке Шаар а-Негев, в Кармей-Гате и в Иерусалиме.