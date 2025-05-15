"Русское мошенничество": массовое явление, масштабы которого государство не хочет знать

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела очередное заседание на тему телефонного мошенничества, жертвами которого становятся пожилые русскоговорящие израильтяне – новые репатрианты и старожилы, пережившие Холокост, одинокие и не способные защитить свои права. Эти люди теряют все свои накопления, обращаются в полицию, чтобы вскоре узнать, что их дело закрыто "за недостатком улик". Улик, которые никто не ищет.

Это первое заседание на эту тему, проведенное после смены председателя комиссии: представитель НДИ Одед Форер по изначальной договоренности уступил председательство депутату Гиладу Кариву ("Демократим"). Попытаться найти решение проблемы собрались депутаты Владимир Беляк ("Еш Атид"), по просьбе которого состоялось заседание и который выступил в роли председателя, Татьяна Мазарская ("Еш Атид") и Евгений Сова ("Наш дом Израиль"). Ни один представитель правящей коалиции – ни уроженцы страны, ни русскоговорящие депутаты – заседание о проблемах русскоговорящих стариков своим присутствием не почтил.

Возможно, это не такая серьезная проблема для страны – пожилые люди, проработавшие в Израиле всю свою жизнь, в одночасье лишаются всего, и речь идет об огромных суммах – десятки, сотни тысяч шекелей. В 2022 году ущерб от телефонных мошенников составил 70 миллионов шекелей, в 2022 году похищено 100 миллионов шекелей. Но ведь речь не только о деньгах – которые, к слову, выводятся из страны и из израильской экономики. Речь о людях. Речь идет о состоянии ужаса, стыда, подавленности и беспомощности. О подорванном доверии – вначале в людей, а затем в систему: банки обвиняют в случившемся самого клиента, полиция со скрипом открывает дело по заявлению, а через какое-то время закрывает его, не сделав ничего. Эти люди в возрасте за семьдесят, за восемьдесят, за девяносто иногда лет не могут заработать снова, их потери не застрахованы – хотя казалось бы, банки и кредитные компании должны защищать клиентов. Но нет, жертвы "русских афер" беззащитны, и система дает им понять, что защищать и поддерживать их не будет. В лучшем случае. В худшем – с них же за их беду и спросят.

На заседании комиссии были несколько пострадавших от "русского мошенничества", рассказавших о своем опыте. Дана Аксельбант рассказала, как напугали ее бабушку – причем от имени самой Даны. Плачущий голос "бабушка, помоги мне, пожалуйста", и тут же разговор переходит к незнакомому мужчине, утверждающему, что Дана сбила человека, и если ее не "выкупить" за большую сумму денег, она отправится в тюрьму. Перепугав пожилую женщину и убедив ее в необходимости действовать быстро, преступник явился к ней домой и забрал несколько десятков тысяч. После этого случая Дана начала расследовать ситуацию с так называемыми "русскими аферами", поразившись ее масштабам. "Одна женщина узнала, что ее маму обманули, только после смерти матери. Другой человек перевел мошенникам 480 тысяч шекелей", – рассказала Аксельбант. Она поделилась результатами опроса, показавшего: жертвы, как правило, изолированы, они живут, в основном, на периферии, у некоторых пострадавших деменция. "В "государстве Тель-Авив" такого не случилось бы", – уверена Дана.

Мошенники не ограничиваются обманом и ограблениями: маму Рахель Альтерман "развели" за полгода на 250 тысяч шекелей, а когда выманивать у пенсионерки стало уже нечего, ее… похитили. Да, как в фильмах про мафию. Похитили и прислали сообщение на арабском языке: "Твоя мама у нас, ты знаешь, что делать". Семья обратилась в полицию и привлекла свои связи, вмешались спецслужбы, и женщину удалось спасти. Человека, удерживающего ее в заложниках, задержали. "Но нам сказали, что денег никто не вернет, – рассказала Рахель. – Тот человек держал ее в квартире – но они (полиция) заявили, что он не виновен".

83-летний Лев Халмский рассказал, что ему позвонил некий "Павел" с утверждением, что украл у Халмского 12 тысяч шекелей. После этого ему вновь позвонили, якобы из службы безопасности банка, и сообщили, что вору, по всей видимости, помог кто-то из сотрудников банка, поэтому нужно "помочь следствию" – передать свои кредитные карты курьеру, распорядиться об увеличении кредитных рамок. У Халмского, до недавнего времени работавшего доктором в больнице РАМБАМ, украли 94 тысячи шекелей. Денег ему не вернут – банк утверждает, что клиент сам виноват, раз отдал свои карты и коды к ним (кодов Халмский не передавал, но преступники каким-то образом справились и без них). Пострадавший обратился в Банк Израиля, но пока не получил ответа.

Адвокат Алекс Зернопольский в ходе заседания подчеркнул, что телефонное мошенничество настолько изощренное, что жертвами могут стать все, не только пожилые люди. Он убежден, что банки, управляющие средствами клиентов, должны проявлять в таких делах больше ответственности – и прежде всего, они должны с осторожностью подходить к непривычным операциям пожилых клиентов.

Представительница полиции Ройталь Иегошуа, возглавляющая отдел по борьбе с мошенничеством, опровергла несколько раз прозвучавшее утверждение о бездействиях полиции. Однако она подчеркнула, что никаких данных о масштабе тенденции полиция не может предоставить, поскольку она их не отслеживает и не может отслеживать. Преступление классифицируется как "получение чего-либо обманным путем", и сегментировать данные – в каком случае пострадавший стал жертвой "русской аферы", а в каком случае любого другого мошенничества, полиция не способна. Ройталь Иегошуа также подчеркнула, что определенных успехов полиция добилась – недавно были предъявлены обвинения 83-летнему человеку, выманившему у пожилых людей 1,3 миллиона шекелей. Он отправился в тюрьму на шесть лет и должен вернуть пострадавшим все украденные у них деньги, а это 1,3 миллиона шекелей. На вопрос представительницы Newsru.co.il Елены Пепел, действительно ли сам 83-летний подсудимый выманивал деньги, или же его использовали мошенники в качестве расходного материала, представительница полиции не ответила.

Но она рассказала, что полиция много делает для предотвращения таких преступлений: снимает видеоролики с объяснениями (на иврите, но делается перевод на русский язык при помощи субтитров), проводит лекции – тоже на иврите, зато не реже раза в неделю. Депутат Евгений Сова в ответ подчеркнул, что такие "способы предотвращения" абсолютно бесполезны. "Не переводите – обращайтесь к людям на понятном им языке, – заявил он. – Привлеките того, кто понимает их язык и менталитет. Привлеките следователей-пенсионеров, русскоязычных следователей. Ведь проблема не только в мошенничестве – проблема в растущем в обществе убеждении, что полиция ничего не делает".

"Преступники всегда будут на несколько шагов впереди нас, и искоренить это явление мы не сможем, – признал глава отдела кибербезопасности в министерстве связи Зоар Бен-Давид. – Но мы можем его сократить. Министерство связи после прошлого обсуждения комиссией проблемы мошенничества внесло поправки в положения о связи, коммуникациях и вещании. Мы дали указания блокировать поступающие из-за границы звонки, маскирующиеся под израильские номера. Это положение вступило в силу три месяца назад, и компании связи заблокировали десятки тысяч номеров".

Представительница Банка Израиля Гила Даниэли подчеркнула, что количество жалоб, поступающих в госбанк на телефонное мошенничество, растет. Она добавила, что часто банки, понимая, что клиентом манипулируют, предупреждают клиентов о мошенничестве и просят подписать документ о том, что человек понимает, что речь идет о манипуляции. "Люди подписывают это и все равно переводят деньги, потому что они не верят банку", – признала она.

Представитель Ассоциации банков Тиби Рабинович заявил, что телефонное мошенничество – массовое явление, которое продолжает усиливаться. В 2024 году были украдены 100 миллионов шекелей, и кражу 1,2 миллиарда шекелей удалось предотвратить. "Мы пытаемся создать механизм по обмену информацией между банками, пока нам это не удается, – признал он. – За границей такой механизм существует".

Председатель заседания Владимир Белиак подвел итог обсуждения: "Это явление расширяется, и все задействованные органы должны активизировать свои усилия. Очень проблематично, что полиция так и не дает нам необходимых цифр: без понимания масштабов крайне сложно работать. В июне мы проведем следующее обсуждение. Необходим единый координирующий орган для борьбы с явлением "русского мошенничества" – возможно, министр юстиции должен создать межведомственную группу".