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Израиль

Завершено расследование о взятках для ускорения процедуры получения лицензии на оружие

Полиция
Прокуратура
Расследование
время публикации: 03 июля 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 08:00
Завершено расследование о взятках для ускорения процедуры получения лицензии на оружие
Gershon Elinson/Flash90

В экономический отдел государственной прокуратуры поданы материалы расследования о получении взяток должностным лицом, выдававшим лицензии в отделе лицензирования огнестрельного оружия министерства обороны Израиля.

По данным следствия, этот чиновник брал взятки в обмен не ускорение обработки заявлений на получение лицензии на огнестрельное оружие.

Расследование велось с ноября 2023 года. Тогда, после нападения ХАМАСа на Израиль, резко возрос спрос на огнестрельное оружие, что привело к длительному ожиданию утверждения лицензий.

Расследование показало, что главный подозреваемый, Таль Табризи, который отвечал за выдачу лицензий, брал взятки в размере от 300 до 700 шекелей за ускорение процедуры. В общей сложности им и его сообщниками было получено в качестве взяток около 200 тысяч шекелей. Взятки переводились через Bit, Paybox и банковские переводы (не на счет главного подозреваемого).

Подозреваемые были арестованы 30 июля 2024 года. Установлены личности более 260 граждан, которые заплатили, чтобы ускорить очередь. Следствием установлено, что большинство из тех, кто давал взятки, были резервистами и нормативными гражданами, "единственным желанием которых было реализовать свое право на законное приобретение оружия для самообороны, и которые были готовы заплатить, чтобы ускорить получение лицензии".

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