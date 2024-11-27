Опубликовано имя помощника Бен-Гвира, допрошенного по делу о незаконной выдаче лицензий на оружие

Разрешено к публикации, что одним из четверых сотрудников канцелярии министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которые были допрошены в отделении ЛАХАВ-433 по подозрению в незаконной выдаче более 1100 разрешений на огнестрельное оружие, является адвокат и советник министра Давид Бавли. Им вменяется мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями.

Напомним, подразделение полиции ЛАХАВ-433 расследует подозрения о том, что после "черной субботы" 7 октября министерство национальной безопасности выдало более 1100 лицензий на огнестрельное оружие в нарушение закона.

Сообщается, что из-за резко возросшей после резни 7 октября нагрузки в министерство национальной безопасности были наняты временные сотрудники, которые должны были рассматривать заявки на получение разрешений на оружие в соответствии с двумя установленными правилами критериями.

В ЛАХАВ-433 выяснили, что эти временные сотрудники выдали около 23 тысяч временных разрешений на огнестрельное оружие, из этих разрешений 458 были выданы в нарушение закона. Эти сотрудники также выдали 15242 постоянных разрешения на оружие, из них 688 были выданы, по всей видимости, в нарушение закона. Всего не соответствующим критериям людям были выданы 1146 временных и постоянных лицензий на огнестрельное оружие.

Временные сотрудники работали в канцелярии министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира с 8 октября по 2 декабря 2023 года. Все лицензии, в отношении которых есть сомнение, переданы на пересмотр уполномоченного чиновника в министерстве национальной безопасности.