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Израиль

Полиция уточнила цифры: 1146 лицензий на оружие были выданы в нарушение закона

Полиция
Итамар Бен-Гвир
Вооружения
время публикации: 21 ноября 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 18:45
Полиция уточнила цифры: 1146 лицензий на оружие были выданы в нарушение закона
Avshalom Sassoni/Flash90

Подразделение полиции ЛАХАВ-433 расследует подозрения о том, что после "черной субботы" 7 октября министерство национальной безопасности выдало более 1100 лицензий на огнестрельное оружие в нарушение закона.

Сообщается, что из-за резко возросшей после резни 7 октября нагрузки в министерство национальной безопасности были наняты временные сотрудники, которые должны были рассматривать заявки на получение разрешений на оружие в соответствии с двумя установленными правилами критериями.

В ЛАХАВ-433 выяснили, что эти временные сотрудники выдали около 23 тысяч временных разрешений на огнестрельное оружие, из этих разрешений 458 были выданы в нарушение закона. Эти сотрудники также выдали 15242 постоянных разрешения на оружие, из них 688 были выданы, по всей видимости, в нарушение закона. Всего не соответствующим критериям людям были выданы 1146 временных и постоянных лицензий на огнестрельное оружие.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, временные сотрудники работали в канцелярии министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира с 8 октября по 2 декабря 2023 года. Все лицензии, в отношении которых есть сомнение, переданы на пересмотр уполномоченного чиновника в министерстве национальной безопасности.

Ранее представители партии "Авода" подали в БАГАЦ апелляцию против выдачи лицензий на оружие людьми, не имеющими на это полномочий. Они требуют перепроверить и аннулировать все выданные этими работниками лицензии.

Израиль
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