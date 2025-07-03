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Израиль

В психиатрической больнице в Иерусалиме убит пациент. Подозревается другой больной

Убийства
Социальные проблемы
время публикации: 03 июля 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 11:25
В психиатрической больнице в Иерусалиме убит пациент. Подозревается другой больной
Noam Moskowitz/Flash90

Мужчина в возрасте около 60 лет, пациент психиатрической больнице в Иерусалиме, был обнаружен в среду вечером без признаков жизни.

Персонал больницы вызвал полицию, в ходе предварительного расследования сотрудники полиции и криминалисты собрали с места происшествия различные материалы.

Вскоре был арестован мужчина в возрасте около 30 лет, который также был госпитализирован в этой больнице: его подозревают в причастности к смерти пациента. После допроса в полицейском участке Мория, мужчина был помещен под стражу.

В четверг утром задержанный был доставлен в суд, который продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 10 июля. Расследование инцидента продолжается.

Израиль
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