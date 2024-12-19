Подозреваемый в убийстве 75-летней жены в Явне пройдет психиатрическую экспертизу

Суд разрешил к публикации имя женщины, которая была зарезана неделю назад в своей квартире в Явне: это 75-летняя Эдна Биньямин, в ее убийстве подозревается ее муж, 79-летний Уриэль Бамнолкер. Поскольку адвокат подозреваемого настаивает на его душевной болезни, суд распорядился провести психиатрическую экспертизу.

Как сообщает Ynet, в ходе заседания мирового суда в Ришон ле-Ционе, где рассматривался вопрос о продлении срока содержания подозреваемого под стражей, адвокат Уриэля Бамнолкера заявила, что ее клиент "помнит, что было до и после убийства, но не помнит сам момент убийства", поскольку он якобы "получил сильный удар по голове".

Адвокат утверждает, что во время ее встречи с подозреваемым он даже не знал, почему он арестован, и ей пришлось сообщать ему о смерти жены и о том, что он подозревается в ее убийстве. Она сказала также, что ее клиент проявляет признаки психотических приступов, и необходимо проверить, осознавал ли он, что происходит.

Судья Таль Энер распорядился о продлении срока содержания подозреваемого под стражей на восемь дней и о проведении его психиатрического освидетельствования.

Напомним, Эдна Биньямин была убита в четверг, 12 декабря. Ее 79-летний муж, которого сотрудники полиции арестовали по подозрению в убийстве, как выяснилось, около двадцати лет назад был осужден за семейное насилие: в частности, за угрозы убить свою жену. Он отбыл полтора года лишения свободы.