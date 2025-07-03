Разрешено к публикации: при исполнении обязанностей погиб старший сержант полиции Янив Элькаям
время публикации: 03 июля 2025 г., 15:58 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 15:58
Разрешена к публикации информация о гибели сотрудника полиции при исполнении его обязанностей. Погиб Янив Элькаям, старший сержант полиции. Ему было 42 года, он проживал в Нетании и служил в полицейском участке Нетании в качестве городского патрульного и руководителя смены.
В полиции Янив Элькаям служил с 2016 года. Он оставил после себя жену и четверых детей, а также мать и пятерых братьев и сестер.
Команда Newsru.co.il выражает соболезнования полиции Израиля, близким и друзьям погибшего.
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