Предъявлены обвинения Марку Моргану Пински, работавшему на Иран во время войны

Государственная прокуратура предъявила обвинительное заключение против 33-летнего Марка Моргана Пински из Хамры, который за материальное вознаграждение выполнял задания иранской военной разведки. По данным обвинительного заключения, в июне с обвиняемым связался иностранный агент по имени "Алекс", с которым обвиняемый общался в приложении Telegram.

Агент предложил Пински ежедневную плату в 2000 шекелей за выполнение различных заданий. Обвиняемый согласился, и даже когда у него возникло подозрение, что речь идет о вражеском агенте, он заявил, что его это не интересует, и он не хочет этого знать. "Алекс" попросил обвиняемого прислать фотографию удостоверения личности и другие личные данные, за это Пински получил свой первый гонорар.

В один из дней агент приказал обвиняемому поехать на юг Израиля и перенести гранату из тайника в другое место. Обвиняемый прибыл к оговоренному месту, но гранату не нашел. За свою попытку выполнить задание он получил несколько сотен долларов. Также он получил от агентс деньги на покупку оборудования для связи.

Обвиняемый также обращался к агенту с вопросом о дополнительных заданиях для выполнения, но когда ему предложили руководить ячейкой активистов, он отказался. После этого "Алекс" связал обвиняемого с другим агентом по имени "Али". "Али" представился начальником "Алекса" и заявил, что отныне Пински будет контактировать с ним.

Он поручил обвиняемому выполнить важное задание, требующее личной встречи, тренировки и применения оружия. Задание не было в итоге выполнено. Агент также выяснял, есть ли у обвиняемого связи, благодаря которым он сможет доставить контрабанду оружия или людей из Иудеи и Самарии в Израиль, предложив за это плату в размере 2000 шекелей. Обвиняемый не исключил такую возможность, он даже попытался приобрести пистолет у продавца в Telegram, но сделка не состоялась.

В четверг 12 июня во второй половине дня обвиняемый отправил иностранному агенту "Али" скриншот сообщение, которое он получил в группе WhatsApp, где Пински состоял. В сообщении была инструкция подготовиться к войне между Израилем и Ираном в ближайшие выходные. Пински спросил своего куратора, слышал ли он что-то об этом.

Вскоре после начала операции "Народ как лев" Марк Морган Пински по своей инициативе отправил "Али" сообщение с выражением поддержки и выразил сожаление о происходящем с Ираном. "Али" после этого поручил обвиняемому купить гранату за 2000 шекелей, но это задание он не выполнил. Ему приказали поджечь три машины за 4500 шекелей – он не выполнил и это задание.

Во время войны обвиняемого просили снимать ущерб от запущенных из Ирана ракет, получая за это 100 шекелей за каждое видео. Он переправил фотографию из новостной программы, сказав, что "еще не известно, где ракета упала, похоже на Тель-Авив".

После этого его попросили больше не выходить снимать из-за ареста четверых израильских граждан по подозрению в шпионаже на Иран, тогда он начал отправлять фотографии и видео, которые снимали его знакомые. Когда его попросили прислать "настоящие видео", и обвиняемый снимал видео перехватов ракет в небе, а также попаданий ракет, за них он получил 120 долларов.

В обвинительном заключении подчеркивается, что Марк Морган Пински сознательно поддерживал контакт с иранскими агентами, занимался для них сбором информации и сознательно передавал врагу информацию, которая могла нанести ущерб безопасности государства. За свои услуги он получал оплату в виртуальных валютах.

Ему вменяется контакт с иностранным агентом, передача информации врагу во время войны, а также в хранении наркотиков в товарных количествах: во время обыска в доме обвиняемого были обнаружены около 800 граммов наркотиков.