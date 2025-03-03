Бен-Гвир призвал бомбить склады с продовольствием в Газе

Лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир в понедельник, 3 марта, на заседании фракции заявил: "Правительство сделало первый правильный шаг с момента утверждения этой позорной сделки – прекратило поставку гуманитарной помощи. Я говорил об этом с первого дня войны. Лучше поздно, чем никогда. Но сейчас этого уже недостаточно. Когда в Газе собрано так много продовольствия, так много запасов, что есть только один путь – необходимо бомбить склады с запасом продовольствия в Газе. Это необходимо делать одновременно с возобновлением военных действий".

"Необходимо также сказать террористам – если продолжат гибнуть наши заложники, мы начнем казнить террористов", – сказал Бен-Гвир.

"Я хочу сказать также, что сегодня мы проголосуем с коалицией за закон о порядке назначения главы Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей. Я говорил и говорю – действия, соответствующие ценностям правого лагеря, получат нашу поддержку, даже когда мы находимся за пределами правительства", – подчеркнул лидер "Оцма Иегудит".

Также Бен-Гвир не отверг возможность голосования за госбюджет в случае возобновления военных действий в Газе. Но в том, что касается бюджета – правительство должно, прежде всего, прийти к соглашению между фракциями коалиции, пояснил он. "Потом пусть приходят ко мне – поговорим", – резюмировал Итамар Бен-Гвир.