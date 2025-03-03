Лапид: "Мы отменим коррупционные выплаты и снизим налоги для граждан Израиля"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил 3 марта на заседании фракции. "В начале своей речи я хочу выразить соболезнования семье погибшего в теракте в Хайфе и пожелать скорейшего выздоровления раненым", – сказал он.

"Документ, который министр Гольдкнопф отправил вчера секретарю правительства, раскрывает коалиционные средства, которые они пытаются принудительно включить в базовый бюджет. Ещё сотни миллионов шекелей, которые они хотят забрать у работающих, платящих налоги и призывающихся на резервистскую службу граждан, чтобы передать их своим приближённым, функционерам и уклонистам. Я хочу сказать об этих деньгах одну вещь: будут ли они в базовом бюджете, вне бюджета, в коалиционных фондах или в рамках любой другой схемы или уловки – это не имеет значения. Мы их отменим. До последнего шекеля. Всё будет аннулировано в следующем правительстве. Мы отменим ещё один миллиард шекелей для заведений по изучению Торы. Мы отменим 100 миллионов шекелей для частных учреждений ультраортодоксального образования. Мы отменим 44 миллиона шекелей на религиозные здания. Мы отменим 104 миллиона шекелей для Министерства поселений, включая 29,9 миллиона шекелей для религиозных националистических общин Орит Струк. Мы отменим 1,5 миллиона шекелей для местного совета Хеврона. А прежде всего мы отменим 5,4 миллиарда шекелей постыдных коалиционных средств, которые эта шайка переводит сама себе во время войны, в то время как семьи работающих людей терпят кризис. Мы закроем 15 совершенно ненужных министерств, которые создавались только для функционеров и теплых рабочих мест за счёт налогоплательщиков, которые поддерживают эту страну на плаву", – сказал Лапид.

"Все министерства правительства подверглись огромным сокращениям в новом бюджете. Самым крупным на моей памяти. Сократили финансирование образования ваших детей, урезали средства на здравоохранение, на больницы, и это в год, когда у нас тысячи раненых. Но для себя это правительство только добавляет всё больше и больше денег. За наш счёт. В январе, полтора месяца назад, правительство повысило налоги для граждан Израиля. Каждый чувствует это на своём кармане. Если бы не эти коррупционные выплаты, можно было бы снизить налоги. Снизить, а не повысить. Вот что мы сделаем. Мы отменим все эти коррупционные выплаты и снизим налоги для граждан Израиля", – заявил лидер оппозиции.

Свое выступление Лапид закончил словами: "И, как всегда, я хочу закончить призывом к правительству: верните наших заложников. Всех, сейчас".