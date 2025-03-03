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Израиль

Глава оперативного управления Генштаба Одед Басюк подал в отставку

ЦАХАЛ
время публикации: 03 марта 2025 г., 22:41 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 23:07
Глава оперативного управления Генштаба Одед Басюк подал в отставку
Sindel/Flash90

Глава оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк подал прошение об увольнении из рядов армии. Как сообщает новостная служба N12, он уже встретился с будущим начальником Генштаба Эялем Замиром и проинформировал его о своем решении.

СМИ отмечают, что Басюк считается третьим по значимости человеком в иерархии ЦАХАЛа.

По информации радиостанции "Кан Бет", Замир, вступающий в должность в среду, 5 марта, принял отставку высокопоставленного офицера, однако попросил его временно оставаться на своем посту в связи с текущими вызовами, стоящими перед армией.

Накануне 12-й телеканал сообщал, что Замир планирует провести "основательную чистку" в командовании, и фамилия Басюка фигурировала в списке потенциальных кандидатов на увольнение.

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