Глава оперативного управления Генштаба Одед Басюк подал в отставку
время публикации: 03 марта 2025 г., 22:41 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 23:07
Глава оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк подал прошение об увольнении из рядов армии. Как сообщает новостная служба N12, он уже встретился с будущим начальником Генштаба Эялем Замиром и проинформировал его о своем решении.
СМИ отмечают, что Басюк считается третьим по значимости человеком в иерархии ЦАХАЛа.
По информации радиостанции "Кан Бет", Замир, вступающий в должность в среду, 5 марта, принял отставку высокопоставленного офицера, однако попросил его временно оставаться на своем посту в связи с текущими вызовами, стоящими перед армией.
Накануне 12-й телеканал сообщал, что Замир планирует провести "основательную чистку" в командовании, и фамилия Басюка фигурировала в списке потенциальных кандидатов на увольнение.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 марта 2025