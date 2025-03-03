Нетаниягу пригрозил ХАМАСу и заявил, что не верит в беспристрастность госкомиссии

Более тридцати минут премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорил на специальном заседании, посвященном созданию государственной следственной комиссии, но главной темы коснулся только в самом конце, дав понять, что он не верит в беспристрастность государственной комиссии.

Обсуждение проводилось по настоянию оппозиции, которой удалось собрать 40 подписей, необходимых для того, чтобы обязать премьер-министра участвовать в заседании.

Заседание сопровождалось скандалом с родственниками погибших и похищенных, которых не хотели пускать в гостевую галерею над залом пленарных заседаний, а также выкриками с мест во время выступления Нетаниягу и удалением депутатов от оппозиции из зала. Охрана выпроводила из зала заседаний Гилада Карива, Наора Шири, Владимира Белиака, Мерав Коэн и еще нескольких других.

Нетаниягу в своей речи заявил, что Израиль готовится к следующим этапам войны, которая ведется на семи фронтах. "Мы не остановимся, пока не достигнем всех целей войны – возвращения заложников, уничтожения военной и гражданской власти ХАМАСа и устранение угрозы, исходящей из сектора Газы", – заявил Нетаниягу.

Премьер обвинил оппозицию в использовании горя семей, чьи родные были похищены ХАМАСом, в политических целях. "Что вы думаете чувствуют семьи похищенных, когда слышат вашу ложь?", – заявил он, говоря о "ложных брифингах от имени переговорной группы". Нетаниягу обвинил оппозицию в разжигании ненависти против лично себя и против правительства.

Нетаниягу прокомментировал проект соглашения с ХАМАСом, предложенный спецпосланником Трампа Стивом Виткофф. "Мы не нарушаем соглашение. Мы не вернулись немедленно к боевым действиям. Но, кто знает, возможно, будем вынуждены это сделать"… Премьер-министр Израиля обратился к ХАМАСу: "Я говорю ХАМАСу, если вы не вернете наших заложников, будут последствия, которые вы даже не можете представить", – сказал он, добавив: "Теперь при поддержке президента Трампа и его администрации мы готовимся к следующим этапам кампании".

Возможность создания государственной следственной комиссии Нетаниягу прокомментировал в самом конце своего выступления. "Важно и необходимо серьезно расследовать все, что произошло с нами 7 октября, и то, что этому предшествовало. Я настаиваю на этом, но это расследование должно получить поддержку большинства общества. Поэтому мы настаиваем на создании объективной, а не политически ангажированной, следственной комиссии, сказал он. Мы хотим комиссию, которая проведет беспристрастное расследование. И она будет создана".