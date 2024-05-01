Пункты соглашения, переданного Израилем ХАМАСу. По версии "Аль-Ахбар"

Ливанская газета "Аль-Ахбар", близкая к группировке "Хизбалла", утверждает, что получила доступ к израильскому предложению, которое 26 апреля было передано ХАМАСу египетскими посредниками. Его цели – установление "устойчивого спокойствия" в секторе Газы и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Согласно этой публикации, суть предложения можно свести к следующим пунктам:

1. Продолжительность первого этапа составит 40 дней с возможностью продления. По мере возвращения заложников Израиль начнет поэтапно выводить войска с территории сектора. Последней будет эвакуирована полоса вдоль ручья Газа. На 8 часов в сутки будут прерываться действия израильской авиации.

2. Покинувшие свои дома жители Газы смогут вернуться домой. Гарантируется допуск в сектор 500 грузовых автомобилей с припасами в сутки. Половина предназначается для северной части сектора. 50 автомобилей – цистерны с топливом.

3. На первом этапе ХАМАС освободит по меньшей мере 33 живых заложника. В первую очередь речь идет о женщинах, включая военнослужащих, и несовершеннолетних, а также пожилых (старше 50 лет), больных и раненых. Каждого из них Израиль будет менять на 20 заключенных из согласованного списка. Здесь также преимущество будет даваться женщинам, несовершеннолетним и пожилым.

4. Девушек-военнослужащих будут менять на 40 заключенных каждую. Израиль будет освобождать и тех, кто приговорен к пожизненному заключению. Такие заключенные не смогут попасть на Западный берег. Израиль обязуется не арестовывать их повторно за те же преступления.

5. В первый день будут освобождены три женщины-заложницы, а затем по три заложника каждые три дня. Параллельно Израиль будет освобождать находящихся в тюрьмах заключенных. При этом у Израиля будет право отказать в освобождении, но в отношении не более, чем 200 человек.

6. Не позже 16-го дня первого этапа, когда будет освобождена половина заключенных, стороны начнут переговоры о длительном прекращении огня. Начнется восстановление инфраструктуры – такой как электроснабжение, водопровод, канализация, вывоз строительного мусора. Будут созданы лагеря для тех, кто лишился крова над головой. Согласованное количество раненых боевиков смогут выехать в Египет на лечение.

7. Длительность второго этапа – 42 дня. На этом этапе должно быть достигнуто соглашение о длительном прекращении огня. Будет проведен обмен остальных заключенных, оставшихся в живых. Речь идет о мужчинах, в том числе о военнослужащих. Будет вестись подготовка к восстановлению жилого фонда и гражданских объектов.

8. Третий этап также продлится 42 дня. Израилю будут переданы тела погибших и умерших заложников. Начнется реализация пятилетнего плана реконструкции сектора, при этом военная инфраструктура восстановлению не подлежит.

9. Гарантами соглашения выступают Египет, Катар и США.