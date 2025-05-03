x
03 мая 2025
|
последняя новость: 22:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 мая 2025
|
03 мая 2025
|
последняя новость: 22:22
03 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ призывает десятки тысяч резервистов, некоторые отправятся на седьмой срок за войну

Резервисты
Война "Железные мечи"
ЦАХАЛ
время публикации: 03 мая 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 21:30
ЦАХАЛ призывает десятки тысяч резервистов, некоторые отправятся на седьмой срок за войну
Michael Giladi/Flash90

В соответствии с решением о расширении боевых действий в секторе Газы, ЦАХАЛ начал рассылать экстренные повестки о призыве ("цав 8") тысячам резервистов.

Ожидается, что будут призваны десятки тысяч военнослужащих резерва. В некоторых случаях повестки получат те, кто отслужил с начала войны "Железные мечи" уже шесть этапов ("севевов") резервистской службы.

Резервисты должны будут прибыть в свои части к середине следующей недели. Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", многие резервисты будут отправлены на службу на границу с Ливаном, в Сирию или в Иудею и Самарию.

Это даст возможность высвободить оттуда регулярные части, которые будут переброшены в сектор Газы для ведения боевых действий.

В конце недели в офисе премьер-министра Биньямина Нетаниягу состоялось совещание с участием министра обороны Исраэля Каца и главы Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира, в ходе этого совещания было принято решение о расширении военной операции в секторе Газы.

Ожидается, что крупномасштабной операции ЦАХАЛ начинать не будет, однако военные действия на территории сектора станут более интенсивными. Решение о расширении военной операции должно быть утверждено правительством на ближайшем заседании в воскресенье.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 мая 2025

Нетаниягу, Кац и Замир: ЦАХАЛ расширит действия в секторе Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 мая 2025

Нетаниягу между Трампом и Смотричем, между "харедим" и оппозицией. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 27 марта 2025

Самоубийства военнослужащих-резервистов – не позор, а общая беда
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 марта 2025

"Кан-11": реальная явка резервистов по повестке намного ниже, чем об этом сообщил ЦАХАЛ