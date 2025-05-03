ЦАХАЛ призывает десятки тысяч резервистов, некоторые отправятся на седьмой срок за войну

В соответствии с решением о расширении боевых действий в секторе Газы, ЦАХАЛ начал рассылать экстренные повестки о призыве ("цав 8") тысячам резервистов.

Ожидается, что будут призваны десятки тысяч военнослужащих резерва. В некоторых случаях повестки получат те, кто отслужил с начала войны "Железные мечи" уже шесть этапов ("севевов") резервистской службы.

Резервисты должны будут прибыть в свои части к середине следующей недели. Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", многие резервисты будут отправлены на службу на границу с Ливаном, в Сирию или в Иудею и Самарию.

Это даст возможность высвободить оттуда регулярные части, которые будут переброшены в сектор Газы для ведения боевых действий.

В конце недели в офисе премьер-министра Биньямина Нетаниягу состоялось совещание с участием министра обороны Исраэля Каца и главы Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира, в ходе этого совещания было принято решение о расширении военной операции в секторе Газы.

Ожидается, что крупномасштабной операции ЦАХАЛ начинать не будет, однако военные действия на территории сектора станут более интенсивными. Решение о расширении военной операции должно быть утверждено правительством на ближайшем заседании в воскресенье.