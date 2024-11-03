На 1-м шоссе перевернулся грузовик, погибли двое детей
время публикации: 03 ноября 2024 г., 22:33 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 22:33
На 1-м шоссе, в районе перекрестка Альмог, перевернулся грузовой автомобиль с палестинскими номерными знаками.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что двое детей (шестимесячная девочка и двухлетний мальчик) скончались на месте от полученных травм.
В этой аварии пострадали мужчина и женщина (примерно 30 лет), они получили тяжелые травмы. Женщина была доставлена в больницу израильской "скорой" службы МАДА, мужчина – палестинской службой скорой помощи.
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