ЦАХАЛ прокомментировал отстранение от службы депутата Кройзера

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала комментарий в связи с сообщением о том, что депутат Кнессета Ицхак Кройзер из партии "Оцма Йегудит", находившийся в качестве офицера-резервиста в южном Ливане, был отстранен от службы.

Поводом для отстранения стал снимок, который был опубликован в тг-канале журналиста Амита Сегаля, видно, что за спиной депутата и офицера на внутренней стене дома, в котором находятся военные, на иврите написано: "Здесь канцелярия депутата Кройзера".

"Депутаты Кнессета, являющиеся резервистами, отстраняются от армейской службы на срок их полномочий. Индивидуальные запросы рассматриваются по мере необходимости и утверждаются руководством кадрового отдела ЦАХАЛа. Во время войны был одобрен ряд таких запросов. В случае с депутатом Кнессета Кройзером запрос был одобрен индивидуально, исходя из оперативной необходимости и для конкретной миссии в Ливане. По окончании миссии предполагалось, что он завершит службу. Помимо прочего, подчеркивалось, что не следует связывать резервистскую службу с общественной деятельностью, и он (Кройзер) обязался следовать этому правилу. Ввиду нарушения обязательства руководство кадрового отдела решило прекратить резервистскую службу (Кройзера). Разбирательство проходило после того, как батальон выполнил свою оперативную задачу. После разговора со своим командиром, в котором он уточнил, что фотография была сделана и распространена не им, глава кадрового отдела ЦАХАЛа решил, что ему (Кройзеру) будут предоставлены положенные ему восемь дней для восстановления".