Эдуард Салолов из Нагарии, получивший ранения при ракетном обстреле, скончался в больнице

В медицинском центре Галилеи скончался 57-летний Эдуард Салолов из Нагарии, который получил крайне тяжелое осколочное ранение в голову 23 октября, во время ракетного обстрела из Ливана.

В тот день он гулял на набережной и не успел добраться до бомбоубежища. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, находился в отделении интенсивной терапии, перенес несколько сложных операций, но спасти его врачам не удалось.

Как сообщает Ynet, Эдуард Салолов жил в Нагарии 34 года, он был разведен и жил один. У него остались четверо взрослых детей.

Похороны Эдуарда Салолова состоятся в понедельник в 14:00 на кладбище в Нагарии.