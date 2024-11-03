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Израиль

Эдуард Салолов из Нагарии, получивший ранения при ракетном обстреле, скончался в больнице

время публикации: 03 ноября 2024 г., 16:04 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 16:04

В медицинском центре Галилеи скончался 57-летний Эдуард Салолов из Нагарии, который получил крайне тяжелое осколочное ранение в голову 23 октября, во время ракетного обстрела из Ливана.

В тот день он гулял на набережной и не успел добраться до бомбоубежища. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, находился в отделении интенсивной терапии, перенес несколько сложных операций, но спасти его врачам не удалось.

Как сообщает Ynet, Эдуард Салолов жил в Нагарии 34 года, он был разведен и жил один. У него остались четверо взрослых детей.

Похороны Эдуарда Салолова состоятся в понедельник в 14:00 на кладбище в Нагарии.

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