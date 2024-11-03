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Израиль

Шоссе 90 закрыто для транспорта от КПП "Даргот" до поселка Эвнат из-за оползня

время публикации: 03 ноября 2024 г., 14:07 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 14:07
Шоссе 90 закрыто для транспорта от КПП "Даргот" до поселка Эвнат из-за оползня
Пресс-служба полиции Израиля

Из-за наводнений и оползней, перегородивших дорожное полотно, шоссе номер 90 закрыто для движения транспорта от КПП "Даргот" до поселка Эвнат в обоих направлениях.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, регулирующие движение транспорта. Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.

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