Шоссе 90 закрыто для транспорта от КПП "Даргот" до поселка Эвнат из-за оползня

Из-за наводнений и оползней, перегородивших дорожное полотно, шоссе номер 90 закрыто для движения транспорта от КПП "Даргот" до поселка Эвнат в обоих направлениях.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, регулирующие движение транспорта. Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.