Шоссе 90 закрыто для транспорта от КПП "Даргот" до поселка Эвнат из-за оползня
время публикации: 03 ноября 2024 г., 14:07 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 14:07
Из-за наводнений и оползней, перегородивших дорожное полотно, шоссе номер 90 закрыто для движения транспорта от КПП "Даргот" до поселка Эвнат в обоих направлениях.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, регулирующие движение транспорта. Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.
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