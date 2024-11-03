Ynet: За 20 минут до приезда Нетаниягу в Метулу его визит был отменен из-за вражеского БПЛА

Глава правительства Биньямин Нетаниягу побывал сегодня с рабочим визитом у границы с Ливаном.

По информации издания Ynet, всего за 20 минут до его прибытия в Метулу на территории города взорвался вражеский ударный беспилотник, и визит был отменен.

Из канцелярии Нетаниягу сообщили, что решение об отмене поездки в Метулу принимали участие ответственные за охрану главы правительства, а не сам Нетаниягу.