Ynet: За 20 минут до приезда Нетаниягу в Метулу его визит был отменен из-за вражеского БПЛА
время публикации: 03 ноября 2024 г., 20:23 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 20:26
Глава правительства Биньямин Нетаниягу побывал сегодня с рабочим визитом у границы с Ливаном.
По информации издания Ynet, всего за 20 минут до его прибытия в Метулу на территории города взорвался вражеский ударный беспилотник, и визит был отменен.
Из канцелярии Нетаниягу сообщили, что решение об отмене поездки в Метулу принимали участие ответственные за охрану главы правительства, а не сам Нетаниягу.
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