x
03 ноября 2024
|
последняя новость: 20:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2024
|
03 ноября 2024
|
последняя новость: 20:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ynet: За 20 минут до приезда Нетаниягу в Метулу его визит был отменен из-за вражеского БПЛА

время публикации: 03 ноября 2024 г., 20:23 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 20:26
Ynet: За 20 минут до приезда Нетаниягу в Метулу его визит был отменен из-за вражеского БПЛА
Ayal Margolin / Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу побывал сегодня с рабочим визитом у границы с Ливаном.

По информации издания Ynet, всего за 20 минут до его прибытия в Метулу на территории города взорвался вражеский ударный беспилотник, и визит был отменен.

Из канцелярии Нетаниягу сообщили, что решение об отмене поездки в Метулу принимали участие ответственные за охрану главы правительства, а не сам Нетаниягу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2024

Биньямин Нетаниягу побывал на границе с Ливаном
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2024

Тревога около границы с Ливаном
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2024

В результате обстрела около Метулы погиб Омер Вайнштейн