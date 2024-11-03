ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ведущего специалиста "Хизбаллы" по беспилотникам

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации в Ливане "ведущего специалиста "Хизбаллы" по беспилотникам.

По данным израильских спецслужб, более десяти лет Али Бархат в воздушном подразделении "Хизбаллы" (127) отвечал за разработку, модернизацию беспилотников и ракет, лично отвечал за запуск десятков атакующих БПЛА в сторону израильской территории.