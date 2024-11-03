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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ведущего специалиста "Хизбаллы" по беспилотникам

время публикации: 03 ноября 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 20:13
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ведущего специалиста "Хизбаллы" по беспилотникам
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации в Ливане "ведущего специалиста "Хизбаллы" по беспилотникам.

По данным израильских спецслужб, более десяти лет Али Бархат в воздушном подразделении "Хизбаллы" (127) отвечал за разработку, модернизацию беспилотников и ракет, лично отвечал за запуск десятков атакующих БПЛА в сторону израильской территории.

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