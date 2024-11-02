МВД Испании: жертвами ливней и наводнений в стране стали более 200 человек

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка объявил, что жертвами сильных ливней и наводнений в стране стали не менее 207 человек.

При этом, по оценкам испанского МВД, ожидается, что число погибших возрастет.

Наиболее пострадали регионы Валенсия и Андалузия на востоке и юге страны. Поисково-спасательные работы, к которым привлечены около 2000 военнослужащих, продолжаются.