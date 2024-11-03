В изоляторе "Сде-Тайман" закрыта санчасть, задержанных террористов перевели в израильские больницы

ЦАХАЛ и министерство здравоохранения приняли решение о закрытии больницы, находившейся на территории следственного изолятора "Сде-Тайман" для задержанных по подозрению в терроре. По информации издания "Макор Ришон", находившиеся в тюремной больнице заключенные переведены на лечение в государственные клиники Израиля.

В публикации отмечается, что с начала войны в изоляторе "Сде-Тайман" содержались тысячи жителей сектора Газы. Для тех из них, кто нуждался в медицинской помощи, была открыта больница в самом изоляторе. Но, как отмечается в публикации в "Макор Ришон", в последнее время в "Сде-Тайман" перестали доставлять задержанных в Газе, и больницу было решено закрыть.

"Макор Ришон" пишет, что на прошлой неделе пациенты из тюремной больницы были переведены в обычные израильские клиники (при этом в публикации не говорится, сколько пациентов находились в санчасти изолятора). От обычных израильтян, получающих лечение в израильских больницах, этих пациентов отличает то, что они находятся под стражей: их охраняет военная полиция.

Отметим, что еще в июле в ответе на запрос БАГАЦа государство ответило, что "Сде-Тайман" будет в дальнейшем использоваться по своему первоначальному назначению как изолятор краткосрочного временного содержания задержанных. В июле и начале августа около 700 находившихся в изоляторе жителей Газы были переведены в израильские тюрьмы.