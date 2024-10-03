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Израиль

ЦАХАЛ предупредил жителей Дахии: срочно покиньте объекты "Хизбаллы"

время публикации: 03 октября 2024 г., 23:36 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 23:42
ЦАХАЛ предупредил жителей Дахии: срочно покиньте объекты "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанский канал "Аль-Маядин", связанный с террористической организацией "Хизбалла", сообщает об авиаударах ЦАХАЛа по целям в районах Дахии, южного пригорода Бейрута.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Адраи опубликовал срочное предупреждение жителям Дахии, призывающее их немедленно покинуть здания, указанные на приведенных в его публикации картах.

Речь идет о комплексе зданий в лагере палестинских беженцев Бурдж-аль-Бараджне, расположенном между аэропортом и бейрутским районом Харет Хрейк, которые Адраи называет объектами террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

"Вы находитесь рядом с объектами "Хизбаллы", которые ЦАХАЛ будет атаковать в ближайшем будущем, – написал он. – Для вашей безопасности и безопасности ваших близких вам следует немедленно покинуть это здание и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров".

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