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Израиль

Посол России в Израиле призвал граждан РФ покинуть еврейское государство

время публикации: 03 октября 2024 г., 16:14 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 16:35
Посол России в Израиле призвал граждан РФ покинуть еврейское государство
Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в связи с эскалацией напряженности между Израилем и "Хизбаллой" призвал граждан РФ "подумать о том, чтобы покинуть страну, пока имеются такие возможности".

Как сообщает в четверг, 3 октября, российское государственное информационное агентство ТАСС, свою рекомендаци дипломат подкрепляет инструкциями израильского Управления тылом, которое порекомендовало гражданам быть готовыми в случае тревоги перейти в защищенное пространство.

"Что касается нынешнего крайнего обострения, то мы усиливаем эту рекомендацию [не посещать Израиль] и предлагаем даже подумать тем гражданам, которые находятся сейчас на территории Израиля, о том, чтобы покинуть эту территорию, пока имеются такие возможности в виде продолжающихся регулярных рейсов, которые осуществляет ряд авиакомпаний, включая израильскую авиакомпанию El Al", – сказал Викторов.

"Прежде чем приехать в Израиль, либо принимать решение о том, чтобы остаться какое-то продолжительное время [в еврейском государстве], нужно крепко подумать, насколько это обоснованно и стоит ли рисковать своими жизнями и здоровьем", – заявил российский посол.

Израиль
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