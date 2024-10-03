Посол России в Израиле призвал граждан РФ покинуть еврейское государство

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в связи с эскалацией напряженности между Израилем и "Хизбаллой" призвал граждан РФ "подумать о том, чтобы покинуть страну, пока имеются такие возможности".

Как сообщает в четверг, 3 октября, российское государственное информационное агентство ТАСС, свою рекомендаци дипломат подкрепляет инструкциями израильского Управления тылом, которое порекомендовало гражданам быть готовыми в случае тревоги перейти в защищенное пространство.

"Что касается нынешнего крайнего обострения, то мы усиливаем эту рекомендацию [не посещать Израиль] и предлагаем даже подумать тем гражданам, которые находятся сейчас на территории Израиля, о том, чтобы покинуть эту территорию, пока имеются такие возможности в виде продолжающихся регулярных рейсов, которые осуществляет ряд авиакомпаний, включая израильскую авиакомпанию El Al", – сказал Викторов.

"Прежде чем приехать в Израиль, либо принимать решение о том, чтобы остаться какое-то продолжительное время [в еврейском государстве], нужно крепко подумать, насколько это обоснованно и стоит ли рисковать своими жизнями и здоровьем", – заявил российский посол.