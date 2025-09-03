ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

Вечером 3 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана, в том числе была уничтожена инженерная техника, использовавшаяся для восстановления террористической инфраструктуры.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в деревне Ансария был уничтожен объект, на котором хранилась инженерная техника террористов.

В районе деревни Аль-Джиббин ударом с воздуха была уничтожена ракетная установка.

ЦАХАЛ подчеркивает: наличие инженерной техники и ракетной установки в указанном районе является грубым нарушением договоренностей между Израилем и правительством Ливана.