x
03 сентября 2025
|
последняя новость: 22:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2025
|
03 сентября 2025
|
последняя новость: 22:36
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 03 сентября 2025 г., 22:36 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 22:36
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Maya Alleruzzo

Вечером 3 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана, в том числе была уничтожена инженерная техника, использовавшаяся для восстановления террористической инфраструктуры.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в деревне Ансария был уничтожен объект, на котором хранилась инженерная техника террористов.

В районе деревни Аль-Джиббин ударом с воздуха была уничтожена ракетная установка.

ЦАХАЛ подчеркивает: наличие инженерной техники и ракетной установки в указанном районе является грубым нарушением договоренностей между Израилем и правительством Ливана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 сентября 2025

698-й день войны: обстрелы из Йемена, удары в Газе и Ливане, операции в Сирии, Иудее и Самарии