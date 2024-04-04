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Израиль

Испанская благотворительная организация Open Arms приостановила свою деятельность в Газе

время публикации: 04 апреля 2024 г., 23:27 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 23:27
Судно Open Arms на Кипре перед выходом к побережью Газы
AP Photo/Petros Karadjias

Испанская благотворительная организация Open Arms объявила 4 апреля о приостановке своей деятельности в секторе Газы.

Это решение продиктовано обеспокоенностью за жизни добровольцев после того, как в результате действий израильских военных в секторе Газы погибли семеро сотрудников международной организации World Central Kitchen.

Организации Open Arms и World Central Kitchen с марта месяца добивались открытия "морского коридора" для доставки гуманитарной помощи в сектор Газы. 15 марта баржа, доставившая 200 тонн гуманитарных грузов подошла к берегам сектора. К 1 апреля, когда конвой автомобилей WCK попал под огон, удалось разгрузить только треть груза.

Сообщается, что 3 апреля баржа с оставшимся грузом вернулась на Кипр.

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