NYT: Байден рассказал, что жена требует от него остановить войну в Газе

2 апреля в Белом доме состоялась традиционная встреча президента США Джо Байдена с представителями мусульманской общины. Она приурочена к священному для мусульман месяцу Рамадан. В нынешнем году встреча прошла на фоне войны между Израилем и ХАМАСом.

Как пишет The New York Times со ссылкой на участников встречи, один из гостей рассказал президенту, что жена не хотела отпускать его на встречу с человеком, поддерживающим Израиль в этой войне. На это Байден отметил, что прекрасно его понимает, поскольку и первая леди требует от него остановить войну.

Цитируемая изданием основательница Совета лидеров черных мусульман Салима Сасуэлл рассказала, что была так потрясена резкостью позиции первой леди, что записала слова Байдена: "Он сказал: она говорит, "немедленно останови ее, Джо".

Сотрудники администрации Белого дома, с которыми беседовала газета, отметили, что позиции президента и первой леди в целом схожи и что президент возмущен гибелью мирных жителей не менее своей супруги.